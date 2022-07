Für ein langes heißes Wochenende wird das Südwest-Stadion aus seinem Dornröschenschlaf erweckt: Nicht ganz 1000 Sportlerinnen und Sportler haben für die Süddeutschen Meisterschaften in der Leichtathletik gemeldet. Titel gibt es bei den Männern und Frauen sowie in der Altersklasse U18 (Beginn jeweils 10 Uhr).

Die nun vier Jahre alte Kunststoffbahn muss und wird ihre Bewährungsprobe bestehen. „Mit dieser neuen Bahn war die Abmachung verknüpft, dass wir süddeutsche Meisterschaften hierher holen“, sagte Thomas Beyerlein, der Präsident des Leichtathletikverbandes Pfalz, „und die lösen wir nun ein“. Letztmals fand eine „Süddeutsche“ 2015 in der Pfalz statt – in Kaiserslautern an einem unvergessen heißen Wochenende.

Für einen Wurfkäfig hat’s bei der Renovierung nicht gereicht, dieser wurde für ein Wochenende mit einem Sattelzug aus Wetzlar herbeigeschafft. Am Samstag wird das Hammerwerfen auf dem Nebenplatz ausgetragen, mit dem deutschen Jugendmeister Timo Port (VT Zweibrücken), dann wird für das Diskuswerfen am Sonntag im Stadion umgebaut.

Mehrere pfälzische Heimsiege möglich

„In manchen Disziplinen haben wir faszinierende Meldeergebnisse, etwa über die 400 Meter Hürden oder im Dreisprung der Frauen, für den sich 19 Sportlerinnen angemeldet haben“, zeigt sich Beyerlein erfreut. Neben Timo Port könnte Lamin Krubally (ASV Landau) im Stabhochsprung für einen pfälzischen Heimsieg sorgen. Der Frauensprint (Samstag, 12.15) und das Kugelstoßen der Männer (Sonntag, 15.40) sollten zu Höhepunkten der Veranstaltung werden, für die der Leichtathletikverband Pfalz auch seine drei frischgekürten Seniorenweltmeister Josefa Matheis (TSG Eisenberg), Lothar Fischer (TG Waldsee) und Olga Becker (ABC Ludwigshafen) eingeladen hat.