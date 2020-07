Kommen nach dem Kauf von Sané in diesem Sommer weitere Hochkaräter zum FC Bayern? Vorstandsboss Rummenigge hält einen Transfer von Kai Havertz in diesem Jahr finanziell für nicht möglich. Thiago könnte die Münchner verlassen. Jürgen Klopp soll interessiert sein.

Berlin (dpa) - Der FC Bayern hält eine zeitnahe Verpflichtung von Fußball-Nationalspieler Kai Havertz für unrealistisch, Thiago kann sich hingegen wohl einen vorzeitigen Abschied vorstellen.

«Ich sage es ganz klar: Ein Transfer von Havertz wird uns finanziell in diesem Jahr nicht möglich sein», sagte Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge in einem Sport1-Interview. «Auch wir haben finanziell eine ganz große Herausforderung vor uns. Wir würden es, auch wenn wir den Spieler mögen, finanziell in diesem Jahr nicht heben können», versicherte Rummenigge auch der «Bild».

Mittelfeldspieler Thiago könnte angeblich noch in diesem Sommer den deutschen Fußball-Rekordmeister verlassen. Der FC Liverpool von Jürgen Klopp arbeitet der spanischen Zeitung «Sport» zufolge an der Verpflichtung des 29-Jährigen. Das Blatt schrieb am Freitag, dass sich der Spanier mit dem englischen Meister bereits einig sei.

«Mit Liverpool haben wir noch nie Kontakt gehabt. Wenn er das machen will, müssen wir uns damit beschäftigen», sagte Rummenigge der «Bild» vor dem Cup-Finale am Samstag gegen Bayer Leverkusen (20.00 Uhr/ARD und Sky). Er stellte aber auch klar: «Wir wollen keinen Spieler im nächsten Jahr kostenlos verlieren. Das sage ich ganz deutlich.» Thiagos Vertrag läuft im Sommer 2021 aus.

Offensivspieler Havertz von Finalgegner Leverkusen gilt indes seit längerer Zeit als Kandidat bei den Münchnern und auch ausländischen Top-Clubs. Dass der 21-Jährige in diesem Sommer nach München geholt wird, ist angesichts der Ausgaben für Neuzugang Leroy Sané in herausfordernden Corona-Zeiten und einer auf 100 Millionen Euro taxierten Ablöse aber nicht wahrscheinlich.

Fußball-Europa und auch der FC Bayern stünden «aktuell vor großen finanziellen Herausforderungen, so lange nicht wieder vor Zuschauern gespielt werden kann», erklärte Rummenigge (64). Jeder kenne «die Größenordnung, die Rudi Völler bei Bayer Leverkusen im Hinterkopf hat».

Bayer-Sportdirektor Völler zufolge gibt es in der Causa Havertz «nichts Konkretes, nichts zu vermelden». Er persönlich hoffe, «dass er noch ein Jahr bleibt». Aber: «Wir haben eine Vereinbarung: Wenn es passt, kann er auch diesen Sommer gehen», sagte Völler im «Bild»-Talk.

«Sport» zufolge sollen die Verhandlungen zwischen Liverpool und dem FC Bayern wegen Thiago fortgeschritten sein, über die Ablösesumme aber gebe es noch keinen Deal. Der 29-Jährige hat in München seinen in einem Jahr endenden Vertrag bislang nicht - wie von Bayern gewünscht - verlängert. Der Rekordmeister habe mit Thiago «seriös verhandelt und haben ihm alle seine Wünsche erfüllt», betonte Rummenigge. «Doch es sieht so aus, dass er zum Ende seiner Karriere noch einmal etwas Neues machen möchte.»

Über eine feste Verpflichtung von Leihspieler Ivan Perisic (31, Inter Mailand) über diesen Sommer hinaus hat der FC Bayern Rummenigge zufolge «noch nicht final entschieden. Aber ich betone noch einmal: auch der FC Bayern steht vor großen wirtschaftlichen Herausforderungen.»

Rummenigge schloss bei Sport1 generell weitere Verpflichtungen, aber auch Verkäufe von Profis nicht aus. «Wir müssen in einer gewissen Kontinuität Transfers tätigen», meinte der Bayern-Chef. «Ich schließe auch nicht aus, dass wir den ein oder anderen Spieler abgeben werden, um finanziell einen Ausgleich zu schaffen».

