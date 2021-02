Karl Adam ist den älteren Lesern gerade noch so bekannt. Der „Ruder-Professor“ in der 60ern! Aber Fritz Gwinner? Fast vergessen. Das war derjenige Ruder-Stratege, ein exzellenter Psychologe, der mit Zuckerbrot und Peitsche zum Erfolg kam. Der Verein Pfälzische Sportgeschichte erinnert mit einem spannenden Bändchen an den Trainer der Mannheimer „Amicitia“.

Ja, er war ein ganz Großer in der Sportregion Rhein-Neckar. 1924 nach Mannheim gekommen, betreute er 1928 und 1932 Rennboote der „Amicitia“ bei den Olympischen Spielen in Amsterdam und Los Angeles, wo er Silber holte. 1936 bei den Spielen in Berlin feierte er größten Erfolg als Trainer, als er den Vierer mit Steuermann zum Olympiasieg gegen die Schweiz führte.

Er stand für innovative Entwicklungen und technische Neuerungen, sein neuer natürlicher Ruderstil fand große Anerkennung. Sein Training wird zwischen hart und humorvoll beschrieben, daher kommt der Titel des reich bebilderten Büchleins. Ein Treffer, nicht nur für Ruderfreunde. Nach den Spielen blieb er bis 1954 in Berlin, kehrte dann nach Mannheim zurück, wo er 102-jährig 1992 starb.

Mit Zuckerbrot und Peitsche. Erinnerungen an den Rudertrainer Fritz Gwinner (1890-1992), 80 Seiten, Softcover, Preis: 15,90, ISBN 978-3-00-066457-1.