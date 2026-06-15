«König Lewis regiert wieder»: Mit seinem ersten Grand-Prix-Sieg im Ferrari meldet sich Lewis Hamilton zurück im WM-Rennen. Die internationalen Medien schwärmen.

Barcelona (dpa) - Lewis Hamilton hat den Bann gebrochen und erstmals im Ferrari einen Grand Prix gewonnen. Der Formel-1-Rekordweltmeister ist nach seinem Sieg in Barcelona plötzlich auch wieder ein Titelkandidat. Das schreiben die internationalen Medien zu seinem 106. Rennsieg.

Italien

«Tuttosport»: «Roter Hammer. Hamilton, ein Ferrari-Schrei! Barcelona wird rot. Ein perfektes Rennen des siebenmaligen Weltmeisters.»

«Corriere dello Sport»: «Hamilton ist endlich zurück – was für ein Spektakel in Barcelona: Sein erster Sieg mit Ferrari ist ein wahr gewordener Traum. König Lewis triumphiert vor Russells Mercedes und bricht mit seinem siebten Sieg in Montmeló Schumachers Rekord.»

«Gazzetta dello Sport»: «Ferraris Durststrecke ist endlich vorbei: Hamilton triumphiert! Ein Jubel in Rot mit Lewis.»

Großbritannien

«The Sun»: «Hammertime. Der siebenfache Weltmeister zeigte eine meisterhafte Leistung.»

«Daily Mail»: «Für den siebenfachen Weltmeister war es ein langes Warten auf die Rückkehr auf die oberste Stufe des Podiums, nachdem er nach seinem überraschenden Wechsel von Mercedes eine katastrophale Debütsaison im Ferrari-Rot durchlebt hatte.»

«The Guardian»: «Lewis Hamilton triumphierte beim Großen Preis von Barcelona-Catalunya für Ferrari mit einer großartigen Fahrt und bescherte der Scuderia damit einen emotionalen ersten Sieg. Der erfahrene britische Pilot und siebenfache Weltmeister beendete damit eine Durststrecke von 40 Grand Prix ohne Sieg.»

«The Telegraph»: «Lewis Hamilton holte einen brillanten und emotionalen ersten Sieg für Ferrari, damit meldete er sich im Titelkampf zurück und setzte zugleich ein deutliches Zeichen gegen seine Kritiker.»

Spanien

«Marca»: «Hamilton bricht seinen Bann und belebt den WM-Kampf mit einem legendären Sieg in Montmeló neu. Der siebenfache Champion sichert sich seinen ersten Sieg als Ferrari-Pilot und bringt mit einer Meisterleistung bei Renntempo und Boxenstrategie neuen Schwung in die Meisterschaft.»

«AS»: «Hamilton verändert die Geschichte. Siege für Ferrari werden gesondert gezählt, und Hamilton holte seinen ersten an diesem Sonntag beim Großen Preis von Barcelona – genau an jenem Ort, an dem Schumacher vor 30 Jahren seine historische Erfolgsserie mit der Scuderia begonnen hatte.»

«Mundo Deportivo»: «Lewis Hamilton schrieb an diesem Sonntag Geschichte. Der britische Pilot feierte seinen 106. Formel-1-Sieg. Doch dies ist kein gewöhnlicher Erfolg in seiner langen Liste von Triumphen. Es ist ein Sieg, der ihm für immer in Erinnerung bleiben wird. Er markiert den Tag, an dem er beschloss, alles hinter sich zu lassen – einschließlich seiner Mercedes-Familie –, und den Tag, an dem er große Widrigkeiten überstand.»

Frankreich

«L'Equipe»: «König Lewis regiert wieder. Lewis Hamilton untermauerte seinen Legendenstatus in der Formel 1 mit seinem 106. Sieg am Sonntag in Barcelona. Noch wichtiger ist jedoch sein erster Sieg mit Ferrari.»

«Le Parisien»: «Fast zwei Jahre ohne Sieg – eine Ewigkeit für einen Fahrer seines Kalibers. Lewis Hamilton feierte am Sonntag in Barcelona seinen 106. Formel-1-Sieg, seinen ersten für die Scuderia Ferrari.»

Schweiz

«Blick»: «Lewis Hamilton im Ferrari durchbricht die Dominanz von George Russell und Kimi Antonelli und feiert in Barcelona seinen ersten Grand-Prix-Sieg seit Juli 2024 im belgischen Spa – damals noch für Mercedes.»

Österreich

«Kurier»: «Der erfolgreichste Fahrer in der Geschichte der Formel 1 hat ein weiteres Kapitel geschrieben. Sir Lewis Hamilton erfüllte sich und den Tifosi einen Traum und gewann seinen ersten Grand Prix für Ferrari.»

«Oe24.at»: «Der Bann ist gebrochen! Lewis Hamilton feierte in Barcelona seinen ersten Sieg für Ferrari. In einem absoluten Hitze-Krimi behielt der Brite den kühlsten Kopf.»