Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Für Boris Tomiak ist die Sieglosigkeit des 1. FC Kaiserslautern bei Spielen in Sandhausen nicht von Interesse. Doch der Gastgeber ist auch in dieser Saison gefährlich – zumal er drei Partien in Serie verloren hat. SVS-Trainer Alois Schwartz freut sich auf das Duell. Und er stellt Forderungen an seine Elf.

Auch Boris Tomiak spürt deutlich, dass die Anforderungen an einen Innenverteidiger in der Zweiten Liga höher sind als eine Spielklasse darunter. Nicht unbedingt körperlich, nein: Der 23-jährige