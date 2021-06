Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat ein weiteres Testspiel bekanntgegeben: Bereits am Mittwoch (14 Uhr) trifft die Mannschaft von Trainer Marco Antwerpen im Nachwuchsleistungszentrum Fröhnerhof auf den Zweitligisten SV Sandhausen, dem neuen Klub des ehemaligen FCK-Kapitäns Carlo Sickinger. Das Spiel findet ohne Zuschauer statt. Es wird der letzte Test der Roten Teufel vor der Abfahrt ins Trainingslager (3. bis 10. Juli) in Mals in Südtirol sein.

Der SV Sandhausen hat unterdessen am Montag die Verpflichtung von Innenverteidiger Oumar Diakhité (27) vom Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig verkündet. Zudem kommt Außenbahnspieler Bashkim Ajdini (28) vom VfL Osnabrück.