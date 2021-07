Für den Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern geht es zum zweiten Spiel in der noch ganz jungen Saison zum SV Meppen ins Emsland. Anstoß ist an diesem Samstag um 14 Uhr (Liveblog auf rheinpfalz.de). Für die Partie sind beim FCK die Mittelfeldspieler Marlon Ritter (muskuläre Probleme) und René Klingenburg (leichter grippaler Infekt) fraglich. Bei beiden, zuletzt erste Wahl im Zentrum, entscheidet sich am Freitag, ob sie mit nach Meppen reisen.

Ex-Meppener Kleinsorge wohl dabei

Eine mögliche Alternative fürs zenrale defensive Mittelfeld ist Nicolas Sessa, der nach seiner zum Auftakt beim 0:0 gegen Eintracht Braunschweig verbüßten Gelb-Rot-Sperre wieder spielberechtigt ist. „Wir haben noch gute Spieler in der Hinterhand, auch Nicolas Sessa löst Eins-gegen-eins-Situationen gut, das wird wichtig sein gegen Meppen“, sagt FCK-Trainer Marco Antwerpen.

Seit dieser Woche wieder im Mannschaftstraining ist beim FCK der ehemalige Meppener Marius Kleinsorge nach viereinhalb Monaten Wettkampfpause wegen einer Leistenverletzung mit nachfolgender Operation. „Marius präsentiert sich sehr, sehr gut. Ich gehe davon aus, dass wir ihn mitnehmen“, sagt Antwerpen.

410 Tickets für Gästefans haben die Lauterer bisher für die Partie im Emsland verkauft. 6500 Zuschauer sind insgesamt in der Hänsch-Arena des SVM zugelassen. Die Meppener haben zum Saisonauftakt 1:3 beim Halleschen FC verloren. In der vorigen Spielzeit ist der SVM sportlich abgestiegen, hat aber wegen des Zwangsabstiegs des KFC Uerdingen aus wirtschaftlichen Gründen erneut einen Drittliga-Startplatz erhalten. „Wir fahren nach Meppen, um das Spiel zu gewinnen“, betont der FCK-Trainer, der auf Philipp Hercher verzichten muss. Der Außenbahnspieler erlitt gegen Braunschweig einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich.

Antwerpen über Stehle: „Den Spieler kenne ich“

Zu einem möglichen Transfer von Offensivspieler Simon Stehle (19) auf Leihbasis vom Zweitligisten Hannover 96 zum FCK sagte Antwerpen am frühen Donnerstagnachmittag: „Den Spieler kenne ich, aber Personalien geben wir erst raus, wenn die Verträge unterschrieben sind. Aber er ist ein interessanter Spieler.“