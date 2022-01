Ungewollt spielfrei ja, belastungsfrei nein: Trainer Marco Antwerpen bittet die Profis des Drittligisten 1. FC Kaiserslautern am Dienstag zu zwei Übungseinheiten. Ein formstarker Offensivflitzer fehlt dabei. Im Falle von Felix Götze stehen Diagnose und Ausfallzeit nun fest.

Während sich dem Erzrivalen SV Waldhof Mannheim am Dienstagabend im Heimspiel gegen Viktoria Köln die Chance bietet, für das Aufstiegsrennen wichtige Zähler zu sammeln, ist der 1. FC Kaiserslautern zur Tatenlosigkeit verdammt. 1860 München, laut Terminplan zur selben Stunde Gastgeber der Roten Teufel, ward von einem Corona-Ausbruch heimgesucht, die Partie an der Grünwalder Straße musste fürs Erste abgesagt werden – wie schon das Duell der „Löwen“ mit dem Stadtrivalen Türkgücü am vorigen Samstag. Ein Nachholtermin wurde seitens des Deutschen Fußball-Bundes für noch keine der beiden Begegnungen benannt.

Der DFB teilte auf Anfrage mit, gegen Ende dieser Woche die genauen Ansetzungen ab Spieltag 29 veröffentlichen zu wollen. Im Zuge dessen erhält auch das Duell mit den Münchenern womöglich einen neuen Termin. FCK-Trainer Marco Antwerpen nimmt es, wie es kommt. „Wir spielen dann, wann wir müssen“, sagte er der RHEINPFALZ. Die Absage für Dienstagabend kam dem 50-Jährigen ungelegen; auch, weil der TSV 1860 die zweite englische Woche in Folge absolviert hätte und seine eigene Elf vermutlich etwas frischer gewesen wäre.

Niehues trotzt der Kälte

Die freien Kapazitäten nutzte Antwerpen für intensive Übungseinheiten. Zweimal ließ er seine Schützlinge am Dienstag schuften. Nebel und Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt kamen quasi einer Mützenpflicht gleich. Julian Niehues war der einzige Spieler, der auf lange Funktionsunterwäsche verzichtete und barbeinig zu Werke ging. Trotz des Wetters floss während der lauf- und zweikampfbetonten Frühschicht reichlich der Schweiß.

Kenny Prince Redondo fehlte dabei. Kaiserslauterns Speedy Gonzales hatte sich am Samstag gegen Viktoria Berlin eine Risswunde am linken Knie zugezogen, als er bei einem Sturz an einer Abdeckung der Rasenbewässerung hängen geblieben war. Die Blessur wurde noch während der Partie getackert. Da Redondo 90 Minuten durchspielte, dürfte einem Einsatz am kommenden Samstag gegen den Halleschen FC jedoch nichts im Wege stehen. Durch die Trainingspause soll der Heilungsprozess nicht gestört werden.

Sessa wieder voll belastbar

Marvin Senger drehte derweil einsam seine Runden, ein Haarriss in der Nase ließ nicht mehr als Lauftraining zu. Natürlich fehlte auch Felix Götze. Laut Marco Antwerpen ergab die Untersuchung in München einen leichten Muskelfaserriss im Leisten-/Adduktorenbereich, der eine zweiwöchige Pause nach sich ziehe. Dafür übte Nicolas Sessa wieder mit. Der 25-Jährige war voll belastbar, die Sehnenverletzung am Fuß scheint kuriert zu sein – und Marco Antwerpen mit Blick auf die Partie gegen Halle eine Offensivoption mehr zu besitzen.

Für das dritte Heimspiel in Folge darf der 1. FC Kaiserslautern vermutlich wieder 1000 Zuschauern und Zuschauerinnen Einlass gewähren. Eine öffentliche Verlautbarung steht bislang noch aus.