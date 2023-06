Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat seine Erfolgsserie ausgebaut und Platz zwei gefestigt. Nach dem 2:0-Sieg in einer am Ende sehr emotionalen Partie in Zwickau fiebern die Roten Teufel dem Gastspiel von Primus Magdeburg auf dem „Betze“ entgegen. Die FCK-Defensive bleibt top.

Er hat gewusst, dass es hitzig werden könnte. Mit kurzen Hosen saß Robin Lenk auf seinem Stuhl an der Außenlinie. Immerhin – den Kopf des Ex-Lauterers, 2006/07 Spieler des 1.