Die Vorfreude ist nicht nur bei Trainer Boris Schommers groß. Am Sonntag, 15.30 Uhr, empfängt Drittligist 1. FC Kaiserslautern in der ersten DFB-Pokalrunde den SSV Jahn Regensburg. Der Einsatz von Neuzugang Marius Kleinsorge ist fraglich. Schommers betont nochmals, dass sich in der FCK-Offensive noch etwas tun soll.

„Wir sind sehr froh, dass es wieder los geht“, sagte Boris Schommers am Freitag. Und schob nach: „Es ist für beide das erste Pflichtspiel. Ich glaube nichtsdestotrotz, dass wir unsere