Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat am Samstag ein Testspiel beim Oberligisten FV Dudenhofen mit 5:2 (0:0) gewonnen. Gegen engagierte, in der ersten Halbzeit früh störende und keinem Zweikampf aus dem Weg gehende Gastgeber taten sich die Roten Teufel zunächst schwer. Die größte Chance im ersten Durchgang vergab FCK-Angreifer Elias Huth, der nach feinem Zuspiel von Rückkehrer Jean Zimmer freistehend an der Latte scheiterte (35.).

Huth und Zuck mit Doppelpack

In der zweiten Halbzeit spielten die Dudenhofener mit einer fast komplett anderen Elf. Huth brachte die Lauterer in der 54. Minute mit 1:0 in Führung, nach Hereingabe von Dominik Schad musste er den Ball nur noch über die Linie drücken. Das Tor des Tages erzielte aber der FVD: Pascal Thiede überraschte FCK-Schlussmann Avdo Spahic mit einem Freistoß aus knapp 40 Metern (56.). „Eine Instinkthandlung. Pascal hat eine überragende Schusshaltung“, lobte sein Trainer Steffen Litzel, der Stolz auf seine Mannschaft war.

Hendrick Zuck, in der zweiten Halbzeit mit der Kapitänsbinde, brachte die Gäste mit 2:1 (59.) und 3:1 (61.) in Führung. Justin Neuner (68.) verkürzte nochmals, ehe erneut Huth (73.) und Marlon Ritter (87.) mit einem Freistoß den 5:2-Endstand besorgten. „Es war ein knackiges Spiel gegen eine Mannschaft, die Qualität hat“, sagte FCK-Trainer Marco Antwerpen. 500 Zuschauer durften – hervorragend vom FV Dudenhofen organisiert – dabei sein.

