Drittligist 1. FC Kaiserslautern will an diesem Mittwoch gegen den VfB Lübeck den ersten Heimsieg der Saison feiern. Kapitän Carlo Sickinger kann dabei nicht mithelfen. Auf Simon Skarlatidis muss der FCK sogar länger verzichten. Der Anführer der Lübecker hat derweil gute Erinnerungen an den Betzenberg.

Beim 1:1 gegen den 1. FC Magdeburg suchte Marlon Ritter mehrmals den Abschluss – und scheiterte; an einem starken gegnerischen Torwart oder weil das Zielfernrohr nicht akkurat genug eingestellt