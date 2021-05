Es sollte ein Fest werden, es wurde ein zäher Montagabend vor Geisterkulisse im Fritz-Walter-Stadion. Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat sich von Tabellenführer Hansa Rostock 0:0 getrennt. Die Roten Teufel ließen kaum etwas zu, taten sich aber auch sehr schwer, Chancen zu kreieren. Am Ende brachten sie den Punkt in Unterzahl über die Zeit.

Es lief die 85. Minute, als Rostocks eingewechselter Angreifer Korbinian Vollmann nach einem verunglückten Freistoß des ebenfalls eingetauschten Hendrick Zuck auf und davon war. Marius Kleinsorge, zehn Minuten zuvor auf den Platz gekommen, brachte Vollmann zu Fall. Dem sehr guten Schiedsrichter Tobias Schultes blieb keine andere Wahl, als die Rote Karte zu zeigen. „Es war ein wichtiges Foul. Ich bin froh, dass er es gemacht hat“, sagte FCK-Trainer Jeff Saibene. Was folgte, war die beste Chance des Tabellenführers. Vollmann zirkelte das Leder knapp am rechten Torwinkel vorbei.

Die Gastgeber, zu Ehren von FCK-Idol Fritz Walter, der am vergangenen Samstag 100 Jahre alt geworden wäre, im schmucken weinroten Sondertrikot, waren in einer zerfahrenen Partie in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft. Das war weiß Gott keine Fußballgala, die trostlose Atmosphäre im fast menschenleeren Fritz-Walter-Stadion tat bei dem Geisterspiel ihr Übriges hinzu. Positiv aus Sicht der Gastgeber: Sie arbeiteten defensiv sehr konzentriert. Ein Kopfball des ehemaligen Lauterers Jan Löhmannsröben (26.) und ein Schuss von Maurice Litka (45.+1), die beide drüber gingen – mehr kam lange nicht vom Tabellenführer.

Pourié verfehlt knapp

Auf der anderen Seite verfehlte Kenny Prince Redondo mit einem Kopfball früh das Gästetor (2.), hatte zwölf Minuten später nach Flanke des Ex-Rostockers Daniel Hanslik erneut eine Kopfballchance, die aber kein Problem für Hansa-Schlussmann Markus Kolke darstellte. Knapp war es in der 30. Minute, als sich Redondo gut das Leder gegen Max Reinthaler eroberte, Angreifer Marvin Pourié bediente, dessen Schuss aus rund 20 Metern aber am linken Pfosten vorbeizischte. Ansonsten ließ auch die Hansa-Defensive um den ganz starken Abräumer Löhmannsröben nichts zu.

„Einstellung und Wille waren klar verbessert. Mit der ersten Halbzeit bin ich sehr zufrieden. Uns hat die Überzeugung auf den letzten 30 Metern gefehlt“, meinte Jeff Saibene nach der Partie. Er hatte den wiedergenesenen Ciftci, Hanslik und Redondo im Vergleich zum enttäuschenden Auftritt bei der 2:3-Niederlage in Meppen neu in der Startelf gebracht. Die Gäste mussten auf den rotgesperrten Julian Riedel und auf Lukas Scherff (Muskelfaseriss) verzichten.

Saibene: „Uns fehlen die drei Punkte“

Hatten die Lauterer in den ersten 45 Minuten Feldvorteile, so wurde die „Kogge“ nach dem Wechsel stärker. Abwehrmann Damian Roßbach schoss nach einem Eckball drüber (53.). Um ein Haar folgte auf der anderen Seite die Führung der Lauterer, als eine verunglückte Flanke von Redondo an den Pfosten klatschte (62.). Dann leitete ausgerechnet Löhmannsröben eine gute Möglichkeit für die Lauterer mit einem Fehlpass ein. Marlon Ritter schickte den fleißigen Pourié auf die Reise, doch der wurde von Roßbach noch gestört, sein Schuss war kein Problem für Kolke.

Der FCK, er tat sich schwer gegen defensiv sehr stabilen Rostocker, ließ aber an diesem Abend andererseits auch so gut wie nichts zu. Und hatte in der Nachspielzeit Glück, dass Schiedsrichter Schultes die Partie abpfiff, als Pascal Breier frei durchgewesen wäre. „Unterm Strich nehmen wir das 0:0 mit. Wir haben ein bisschen zu viele Fehler gemacht. Die Null steht“, meinte Löhmannsröben nach seiner Rückkehr auf den Betze bei „Magenta Sport“. Der FCK bleibt mit nun fünf Punkten auf dem vorletzten Tabellenrang. „Klar fehlen uns die drei Punkte. Aber das war ein Schritt nach vorne“, weiß auch Saibene. „Die erste Halbzeit war ein kleiner Punktsieg für den FCK. In der zweiten Halbzeit haben wir es besser gemacht“, sagte Hansa-Trainer Jens Härtel.

So spielten sie

1. FC Kaiserslautern: Spahic - Hercher, Kraus, Sickinger, Hlousek - Rieder, Ciftci - Hanslik (60. Zuck), Ritter (80. Huth), Redondo (76. Kleinsorge) - Pourié

FC Hansa Rostock: Kolke - Reinthaler, Löhmannsröben, Roßbach - Neidhart, Rother, Butzen (65. Horn) - Bahn - Omladic (77. Breier), Litka (70. Vollmann) - Verhoek

Gelbe Karten: - Verhoek (3), Omladic (2), Bahn (2), Rother (2) - Rote Karte: Kleinsorge (85., Notbremse) - Beste Spieler: Kraus, Pourié - Löhmannsröben, Roßbach - Schiedsrichter: Schultes (Betzigau).