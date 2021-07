Der Deutsche Fußball-Bund hat am Mittwoch die Drittliga-Spieltage bis Ende September zeitgenau festgesetzt. Der 1. FC Kaiserslautern gastiert demnach am Sonntag, 15. August (13 Uhr), bei Viktoria Berlin. Der TSV 1860 München spielt am Samstag, 21. August (14 Uhr), im Fritz-Walter-Stadion. Am Dienstag, 24. August (19 Uhr) müssen die Lauterer zum Halleschen FC. Das Derby gegen den SV Waldhof Mannheim findet am Samstag, 11. September (14 Uhr), auf dem Betzenberg statt. Ungewöhnlich ist die Anstoßzeit eine Woche vorher beim 1. FC Magdeburg: Wegen einer Liveübertragung in der ARD wird dieses Spiel erst um 18 Uhr angepfiffen.

Zum Saisonauftakt empfängt der FCK am 24. Juli (14 Uhr) Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig. Am 31. Juli (14 Uhr) müssen die Roten Teufel zum SV Meppen.

Eine Übersicht:

1. Spieltag: 1. FC Kaiserslautern - Eintracht Braunschweig, SV Waldhof Mannheim - 1. FC Magdeburg, TSV Havelse - 1. FC Saarbrücken (alle 24. Juli, 14 Uhr)

2. Spieltag: SV Meppen - 1. FC Kaiserslautern, 1. FC Saarbrücken - VfL Osnabrück, Borussia Dortmund II - SV Waldhof Mannheim (alle 31. Juli, 14 Uhr)

3. Spieltag: 1. FC Saarbrücken - MSV Duisburg (14. August, 14 Uhr), FC Viktoria Berlin - 1. FC Kaiserslautern (15. August, 13 Uhr), SV Waldhof Mannheim - Würzburger Kickers (15. August, 14 Uhr)

4. Spieltag: 1. FC Kaiserslautern - TSV 1860 München, FC Viktoria Köln - SV Waldhof Mannheim, Borussia Dortmund II - 1. FC Saarbrücken (alle 21. August, 14 Uhr)

5. Spieltag: Hallescher FC - 1. FC Kaiserslautern, SV Waldhof Mannheim - SV Meppen (beide 24. August, 19 Uhr), 1. FC Saarbrücken - 1. FC Magdeburg (25. August, 19 Uhr)

6. Spieltag: 1. FC Kaiserslautern - FSV Zwickau, FC Viktoria Berlin - SV Waldhof Mannheim (beide 28. August, 14 Uhr), Würzburger Kickers - 1. FC Saarbrücken (29. August, 14 Uhr)

7. Spieltag: 1. FC Saarbrücken - SV Wehen Wiesbaden (3. September, 19 Uhr), SV Waldhof Mannheim - Türkgücü München (4. September, 14 Uhr), 1. FC Magdeburg - 1. FC Kaiserslautern (4. September, 18 Uhr)

8. Spieltag: 1. FC Kaiserslautern - SV Waldhof Mannheim, FC Viktoria Köln - 1. FC Saarbrücken (11. September, 14 Uhr)

9. Spieltag: SV Waldhof Mannheim - Hallescher FC, 1. FC Saarbrücken - Türkgücü München (beide 18. September, 14 Uhr), SC Verl - 1. FC Kaiserslautern (19. September, 14 Uhr)

10. Spieltag: 1. FC Kaiserslautern - VfL Osnabrück, SV Meppen - 1. FC Saarbrücken, Eintracht Braunschweig - SV Waldhof Mannheim (alle 25. September, 14 Uhr)