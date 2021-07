Der Deutsche Fußball-Bund hat die erste Runde des DFB-Pokals zeitgenau angesetzt. Drittligist 1. FC Kaiserslautern empfängt am Montag, 9. August (20.45 Uhr), Bundesligist Borussia Mönchengladbach im Fritz-Walter-Stadion. Die Partie wird live in der ARD übertragen. "Da werden alte Erinnerungen wach. Ein Duell, das es lange nicht mehr gegeben hat. Wir freuen uns sehr darauf", sagt FCK-Trainer Marco Antwerpen. "Das ist ein Brett. Gladbach hat letztes Jahr Champions League gespielt. Da weiß man, was für ein Gigant kommt. Aber das macht es umso schöner, wenn man sich mit den ganz Großen messen kann. Wir hoffen natürlich so viele Zuschauer wie möglich reinzubekommen, müssen sehen wie die Entwicklung ist", meint Thomas Hengen, der Sport-Geschäftsführer der Roten Teufel.

Waldhof sonntags gegen Eintracht

Drittligist Waldhof Mannheim erwartet am Sonntag, 8. August (15.30 Uhr), Eintracht Frankfurt. Zeitgleich hat der saarländische Regionalligist SV Elversberg den FSV Mainz 05 zu Gast.