Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Schaffen Schweden gegen die Ukraine und Deutschland gegen England am Dienstag den Einzug ins EM-Viertelfinale, treffen beide Mannschaften dort aufeinander. Vor 50 Jahren – am 27. Juni 1971 – gab es ein bemerkenswertes Duell beider Nationalmannschaften. Die schwedische Torhüterlegende Ronnie Hellström, ein Idol des FCK, erinnert sich.

Die Fußball-Europameisterschaft verfolgt Ronnie Hellström, heute 72, intensiv daheim in Schweden. Dass die Skandinavier in Gruppe E das Rennen vor Spanien machten, am Mittwoch mit sieben