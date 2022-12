Der dreimalige Olympiasieger Felix Loch hat sich beim Weltcup der Rodler im kanadischen Whistler seinen 50. Sieg in der Serie geholt. Der 33-Jährige, der eine Woche zuvor beim Auftaktrennen in Innsbruck gestürzt war, zeigte sich gut erholt von dem Missgeschick und setzte sich diesmal bereits nach dem ersten Lauf an die Spitze des Feldes. Dabei erzielte der Berchtesgadener in 49,798 Sekunden einen neuen Bahnrekord.

Whistler (dpa) – Obwohl Loch im zweiten Lauf eine Tausendstelsekunde langsamer war als der Österreicher Wolfgang Kindl, konnte er die Führung vor diesem behaupten. Auf dem dritten Rang landete der Italiener Dominik Fischnaller. Der ebenfalls für das Team Austria startende Nico Gleirscher, der am ersten Weltcup-Wochenende vor Kindl triumphiert hatte, kam diesmal nur auf den siebten Platz.

Die anderen deutschen Starter, David Nößler aus Schmalkalden, Mathis Ertel aus Altenberg und der Chemnitzer Timon Crancagnolo, beendeten die Rennen auf den Rängen 13, 15 und 17.