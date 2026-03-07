Die Kristallkugel für den Gesamtweltcup-Sieg nehmen die Rekord-Olympiasieger Tobias Wendl und Tobias Arlt in zivil entgegen. Auch wenn es kribbelt, lassen sie in Altenberg der Jugend den Vortritt.

Altenberg (dpa) - Lässig in Jeans und Sneakers haben die Rekord-Olympiasieger Tobias Wendl und Tobias Arlt die Kristallkugel für den Gesamtweltcup in die Höhe gestreckt. Gerodelt sind sie dafür aber nicht mehr. Denn ihr Sieg stand schon an der vorletzten Station in St. Moritz fest. «Es ist irgendwie ein komisches Gefühl. Wir sind hier an die Bahn gefahren und haben uns gedacht, wir würden schon gern fahren. Es hat schon gekribbelt», sagte Arlt und betonte aufgrund des Startverzichtes: «Es war wichtig und richtig, dass wir die Junioren und den Nachwuchs hier unterstützen und dass die mal einen Weltcup-Einsatz bekommen. Das liegt uns am Herzen, das haben wir als kleine Stifte auch schon erlebt.»

So durften für die beiden 38-Jährigen, die in Cortina d'Ampezzo ihre siebte Gold- und zudem noch eine Bronzemedaille im Doppelsitzer holten, die Youngster Louis Grünbeck und Maximilian Kührt (RRV Sonneberg/Schalkau/RRC Zella-Mehlis) ran. Mit Rang elf direkt hinter den Weltmeistern Hannes Orlamünder und Paul Gubitz (beide RRC Zella-Mehlis) war das Ergebnis ordentlich.

Eggert/Müller verlieren ihren Bahnrekord

Toni Eggert und Florian Müller (Deutschland) fahren im ersten Lauf den Eiskanal in Altenberg herunter. Foto: Robert Michael/dpa

Toni Eggert und Florian Müller (WSV Oberhof/WSC Oberwiesenthal) kamen beim Saisonfinale auf Rang drei. Den Sieg holten sich die Österreicher Thomas Steu und Wolfgang Kindl, die auch schon in der Vorwoche in St. Moritz siegreich waren und in der Gesamtwertung noch auf Rang zwei kletterten. Schon im ersten Lauf hatten sie den von Eggert/Müller zuvor aufgestellten Bahnrekord pulverisiert.