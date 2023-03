Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Alles nicht so schlimm. Der zuletzt eingeschränkte Trainingsbetrieb für die Ringer in der Pfalz normalisiert sich zunehmend. Einen Exodus haben Verband und Vereine in der Krise auch nicht zu verzeichnen. Lockerungen setzen sie mit Bedacht um.

Nach der Änderung der zehnten Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes sind seit 15. Juli Training und Wettkampf in festen Gruppen von bis zu 30 Menschen möglich – vorher waren nur maximal