Norwegens Jarl Magnus Riiber hat zum Abschluss der WM-Wettbewerbe der Nordischen Kombinierer seine vierte Goldmedaille gewonnen. Riiber siegte im slowenischen Planica nach einem Traumsprung auf 147 Meter und einer starken Laufleistung souverän vor Landsmann Jens Luuras Oftebro und dem Österreicher Johannes Lamparter.

Planica (dpa) - Dem 25 Jahre alten Norweger gelang damit das gleiche Kunststück, das der Deutsche Johannes Rydzek 2017 im finnischen Lahti vollbrachte. Mit nun acht Titeln ist Riiber zudem Rekord-Weltmeister in der Kombination.

Bester Deutscher war Julian Schmid, der Rang sechs belegte. Der Allgäuer verpasste nach Silber im Einzel, Silber im Mixed und Silber im Team die vierte Medaille. «Er wirkt mir ein bisschen angeschlagen», sagte Bundestrainer Hermann Weinbuch bereits während des Rennens in der ARD. Die weiteren deutschen Starter um Olympiasieger Vinzenz Geiger (14.), Rydzek (16.) und Manuel Faißt (20.) lagen nach dem Springen schon so weit zurück, dass sie chancenlos in die Loipe gingen.

Riiber hatte auf der Schanze schon alles klar gemacht. Mit den 147 Metern distanzierte der langjährige Dominator die Konkurrenz, auch in der Langlauf-Loipe gilt er als einer der weltbesten Athleten. Deutschlands Coach Weinbuch sprach von einem «Traumsprung» und sagte: «Das war eine Rakete.» Auf der Strecke war er so weit voraus, dass er circa 250 Meter vor dem Ziel anhielt und sich verbeugte.