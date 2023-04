Nur ein deutscher Springreiter überzeugt am zweiten Tag des Weltcup-Finales in den USA. Richard Vogel schiebt sich vor der letzten von drei Wertungsprüfungen auf Platz vier.

Überraschungssieg für Debütant Vogel, Weltcup-Aus für Daniel Deußer: Am zweiten Tag des Weltcup-Finales in Nebraska boten die deutschen Springreiter Extreme. Während für Deußer der Höhepunkt der Hallensaison vor den abschließenden Runden bereits beendet ist, darf Vogel, der für den Reiter-Verein Mannheim startet, am Samstag in der größten Stadt des US-Bundesstaates Nebraska auf einen Platz auf dem Podest hoffen. Ein Gesamtsieg wäre gar eine Sensation.

„Das war unglaublich“, schwärmte Vogel nach dem unerwarteten Erfolg in der zweiten Wertungsprüfung. Im Sattel von United Touch blieb der 26-Jährige aus Marburg im Normalparcours und im Stechen fehlerfrei. Dank des schnellsten Rittes in der entscheidenden Runde gewann Vogel die Prüfung und schob sich in der Gesamtwertung von Rang 13 auf Platz vier. „Jeder kann sehen, wie großartig dieses Pferd ist“, schwärmte der Reiter von dem elfjährigen Hengst.

Mannheimer fiebern mit

Aus der Ferne fieberte Peter Hofmann, Präsident des Reiter-Vereins Mannheim, mit dem ehemaligen Lehrling seines Klubs mit. „So einen Reiter hat es lange nicht gegeben, ihm gelingt zurzeit alles“, schwärmte Hofmann am Freitagmorgen gegenüber der RHEINPFALZ von dem Ausnahmetalent.

In Führung liegen Andreas Schou aus Dänemark und Pius Schwizer aus der Schweiz vor Weltmeister Henrik von Eckermann aus Schweden, der nach dem Sieg im Zeitspringen das Stechen der zweiten Wertungsprüfung verpasst hatte. Vogel hat im Gesamtranking nur zwei Punkte Rückstand auf das führende Duo.

Enttäuschung für Deußer

Während Vogel sich über seinen Sieg freuen durfte, war für Deußer nach Problemen mit Tobago in der Dreifachen Kombination das Final-Turnier vorzeitig beendet: Der in Belgien lebende Weltcup-Sieger von 2014 gab auf und ritt enttäuscht aus der Halle.

Die drei weiteren deutschen Paare in Omaha verpassten das Stechen des zweiten Turniertages: Marcus Ehning (Borken) mit Priam du Roset, Janne-Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg) mit Messi und Gerrit Nieberg (Sendenhorst) mit Blues d’Aveline kassierten jeweils einen Abwurf und haben keine Chance mehr auf eine vordere Platzierung.

Dressur: Deutscher Sieg erwartet

In der Dressur winkt am Samstagmorgen deutscher Zeit ein Sieg durch Jessica von Bredow-Werndl. Die Titelverteidigerin gilt in der entscheidenden Kür mit Dalera als Topfavoritin. Am Start ist auch Isabell Werth mit Quantaz. Ingrid Klimke verzichtet auf einen Start, weil ihr Pferd Franziskus nach dem Grand Prix am ersten Tag nicht topfit ist, der Hengst habe sich vertreten.