Ein Olympiasieger rückt ins Weltcup-Team der Schweizer Biathleten auf. Der Trainer soll dafür sorgen, dass es bei den Eidgenossen am Schießstand läuft.

Lenzerheide (dpa) - Ricco Groß kehrt in den Biathlon-Weltcup zurück - als Trainer in der Schweiz. Der viermalige Olympiasieger und neunmalige Weltmeister wird bei den Eidgenossen künftig für den Bereich Schießen verantwortlich sein. In den vergangenen beiden Jahren war der 55-Jährige als Coach am Biathlon Stützpunkt Ostschweiz in Lenzerheide tätig.

Vor seinem Engagement als Stützpunkttrainer in Lenzerheide war Groß als Trainer in Deutschland, Russland, Österreich und in Slowenien tätig - er ist einer der erfolgreichsten Biathlon-Sportler überhaupt.

Bei den Schweizern hatte die Österreicherin Sandra Flunger ihren Posten als Cheftrainerin nach dem Olympia-Winter aufgegeben und war zum Deutschen Skiverband gewechselt. Dort soll die 44-Jährige die Biathletinnen als Cheftrainerin wieder in die Spur bringen.

Groß mit Kuppelwieser

Neben Groß ist auch Gion-Andrea Bundi (für den Bereich Athletik) neu im Schweizer Weltcup-Team. Verantwortlicher Trainer für die Männer-Equipe ist der 41 Jahre alte Este Kein Einaste, der bereits seit vier Jahren als Athletiktrainer für das Biathlon-Team im Weltcup verantwortlich zeichnet.

Bundi übernimmt diese Rolle innerhalb des Weltcup-Teams der Frauen. Gruppenübergreifend für das Schießtraining in der Verantwortung stehen Groß und der Südtiroler Andreas Kuppelwieser.