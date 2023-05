Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wieder gibt’s eine Corona-Bekämpfungsverordnung. Es ist die 18., und die hält für den Sport nichts Gutes bereit. Deshalb verschaffen Sportbünde in Rheinland-Pfalz ihrem Ärger Luft und schreiben einen offenen Brief. So manch einer kriegt da sein Fett weg.

So aussichtslos liest sich Paragraf 10 (Sport) der seit Montag geltenden 18. Corona-Bekämpfungsverordnung gar nicht, auch wenn sich die zu Monatsbeginn keimenden Hoffnungen auf vorsichtige