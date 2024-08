Der erste Tag bei der Suche des „Königs der Athleten“ ist beendet. Für Niklas Kaul aus Rheinhessen verlief der Auftakt im Zehnkampf wenig erfolgreich. Besser lief es für einen anderen Deutschen.

Diesen Start in die Olympischen Sommerspiele 2024 hat sich Niklas Kaul sicher anders vorgestellt. „Showtime“, schrieb der 26-Jährige vor dem ersten Zehnkampftag am Freitag im „Stade de France“ in Saint Denis auf Instagram – los geht’s. Doch der Zehnkämpfer aus Saulheim bei Mainz fand sich am ersten Wettkampftag am Ende des Tableaus wieder. Nach fünf von zehn Disziplinen belegt Kaul den 20. Rang, nach Aufgabe des Australiers Ashley Maloney der vorletzte.

„Ich weiß auch nicht, warum es nicht so gelaufen ist“, bekannte Kaul am späten Abend: „Wenn man das Positive heraushebt, und das sind 2,02 Meter im Hochsprung, dann weiß man, dass irgendetwas nicht so richtig gut gelaufen ist.“ Er habe sich die vergangenen Tage zwar gut gefühlt, aber dann am ersten Wettkampftag war „von Beginn an die Power weg, das verstehe ich nicht“.

Olympia scheint für Kaul kein gutes Pflaster zu sein.

Schon