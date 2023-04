Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Frisch Auf Göppingen mausert sich so langsam zum Angstgegner der Rhein-Neckar Löwen. Drei Wochen nach der Niederlage in Göppingen unterlagen die Löwen am Samstag auch in der SAP-Arena. Diesmal hieß es 31:32 (15:17). Das war eine verdiente Niederlage.

Mannheim. Die Nationalspieler der Löwen und der Göppinger sind noch am Samstag mit dem DHB-Mannschaftsbus nach Berlin aufgebrochen, wo gestern das erste Training für die Olympia-Qualifikationsspiele