Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Etwas mehr als 48 Stunden nach dem 31:31 gegen die SG Flensburg-Handewitt verloren die Rhein-Neckar Löwen bei der TSV Hannover-Burgdorf 30:36 (16:19).

Was für eine Ernüchterung. In der zweiten Halbzeit waren die Löwen minutenlang völlig von der Rolle und lagen gar mit zehn Toren in Rückstand – beim 26:36. Da stand dann plötzlich