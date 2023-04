Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Rhein-Neckar Löwen haben das Bundesliga-Spiel gegen den HSV Hamburg am Donnerstagabend in der SAP-Arena überraschend deutlich mit 28:34 (16:18) verloren. Das war ein übler Rückfall. Die Löwen konnten zu keiner Phase an den guten Auftritt gegen die SG Flensburg-Handewitt anknüpfen.

Als am Donnerstag kurz vor 20 Uhr die Partie zur zweiten Halbzeit wieder angepfiffen wurde, stand Nikolas Katsigannis zwischen den Pfosten. Das war eine Ansage. Der 39-jährige Oldtimer