Ein bisschen Durchschnaufen für die Rhein-Neckar Löwen: Trainer Sebastian Hinze nutzte die Tage, um das eine oder andere im Training zu verfeinern.

Rasant geht es nun weiter. Am Samstag (20.30 Uhr) steht die Partie beim Angstgegner HC Erlangen an, am kommenenden Donnerstag (19.05 Uhr) steigt das große Spiel gegen den Spitzenreiter Füchse Berlin.