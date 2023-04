Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Donnerstag steigen die Spieler der Rhein-Neckar Löwen mit der Leistungsdiagnostik in die Vorbereitung ein. Am Sonntag beginnt das Hallen-Training. Nach Platz zehn in der vergangenen Saison und vor der ersten Saison nach dem Wechsel von Andy Schmid gab der sich der Klub am Mittwoch betont demütig.

„Die Rahmenbedingungen sind super, Ausreden habe ich nicht. Wir müssen performen“, sagte der neue Trainer Sebastian Hinze, zuvor zehn Jahre Coach beim Ligarivalen Bergischer HC.