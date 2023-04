Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Rhein-Neckar Löwen sind in der Negativspirale. Am Mittwochabend gab es bei der HBW Balingen-Weilstetten eine 30:32 (15:12)-Niederlage, es war das fünfte Spiel in Folge ohne Sieg. Und es gab einen weiteren Verletzten.

Torhüter Nikolas Katsigiannis, Torhüter Nummer drei bei den kriselnden Löwen, konnte nach der Pause wegen einer Oberschenkelverhärtung nicht mehr mitmachen. Bis dahin hielt er gut. Talent