Die Klubikone ist nicht mehr Sportchef. Der 39-Jährige übernimmt neue Aufgaben. Damit ist klar: Trainer Maik Machulla hat den Machtkampf gewonnen.

In den vergangenen zwei Wochen wurden Spannungen zwischen Uwe Gensheimer, dem Sportchef der Rhein-Neckar Löwen, und Maik Machulla publik. Ihr Verhältnis gilt als belastet. Pikant: Es war Gensheimer, der Machulla zu den Löwen als Nachfolger von Sebastian Hinze holte. Der ehemalige Kapitän des Klubs und der deutschen Nationalmannschaft kümmert sich bei der Neuaufstellung des Vereins künftig um den Aufbau eines Scouting-Netzwerks sowie die Internationalisierung des Klubs. Die Kaderplanung übernimmt Machulla mit seinem Trainerteam kommissarisch.

Ein Bericht der „Sport Bild“ befeuerte vor zwei Wochen Gerüchte. Machulla, auf die Spannungen angesprochen, erklärte danach: „Ich kann euch sagen, dass das Verhältnis zwischen Uwe und mir gut ist. Wir haben ein Verhältnis, das von viel Respekt geprägt ist, aber auch von einer hohen Erwartungshaltung. Und wir natürlich in der Konstellation Themen haben, bei denen wir nicht einer Meinung sein können, uns streiten, etwas, was ich in dem Verein etabliert habe, als ich gekommen bin.“

Löwen-Trainer Maik Machulla. Foto: Ralf Moray

Gensheimer war vor einer Woche beim Kantersieg gegen die HSG Wetzlar nicht in der SAP-Arena und äußerte sich nun zum ersten Mal. „Die vergangenen Wochen waren nicht einfach. Ich bin aber froh, dass wir offen miteinander geredet haben und zu dem Ergebnis gekommen sind, dass es für mich in einer anderen Funktion bei den Löwen weitergeht“, sagte der 39-Jährige: „Die Löwen sind ein Teil von mir. Das stand nie in Frage. Jetzt freue ich mich nach vorne zu blicken und die Löwen auch auf diese Weise nach vorne bringen zu können.“

Gensheimers Bestellung zum Sportchef hatte noch die frühere Geschäftsführerin Jennifer Kettemann in die Wege geleitet. Der Posten war einige Zeit vakant, nachdem Oliver Roggisch von diesen Aufgaben entbunden worden war. Nach einigen schwerwiegenden falschen Personalentscheidungen wurde er mit anderen Aufgaben betraut.

Der heutige Geschäftsführer Holger Bachert kommentierte die aktuelle Entwicklung so: „Nicht jede Konstellation funktioniert so, wie man es sich vorstellt – das ist auch nichts Ungewöhnliches. Was zählt, ist, wie man damit umgeht. Wir haben das gemeinsam besprochen und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir uns neu aufstellen wollen.“

Eine brisante Entscheidung

Gensheimers Abberufung hat Sprengkraft. Die Galionsfigur spielte von 2003 bis 2016 und von 2019 bis 2024 für seinen Heimatklub. Er musste wegen einer Knieverletzung seine Karriere beenden und verabschiedete sich mit einem großen Spiel im Februar 2025 in der SAP-Arena. In den vergangenen Monaten hat er eine neue Mannschaft zusammengestellt und acht Spieler integriert. Die Zukunft war schon vorgeplant: Am Ende der Saison wechselt mit Patrick Groetzki sein Freund und langjähriger Spielkamerad ins Management des Vereins. Die beiden schienen auf Jahre eine Art Doppelspitze bilden zu können. Vorbei.

Löwen behalten zwei Punkte

Es war ganz schön viel los in den vergangenen zwei Tagen. Die Löwenkönnen jetzt doch wieder vom Europapokal träumen: Der Klub behält die zwei Punkte aus dem 32:30-Bundesliga-Sieg gegen den TBV Lemgo Lippe von Ende Februar und hat vier Punkte Rückstand auf die Ostwestfalen.

Die 2. Kammer des Bundessportgerichts hat den Bescheid der Handball-Bundesliga zur Wertung der Partie aufgehoben. Grund für den Aufreger: Im Kader der Löwen stand ein Spieler, für den vor dem Spiel keine unterschriebene Anti-Doping-Schiedsvereinbarung bei der HBL vorgelegen haben soll. Die Liga wertete die Partie im Nachgang mit 0:2 Punkten gegen die Löwen. Dagegen legten sie Einspruch ein. Zur Begründung führt die Kammer nun aus, dass die Spielverlustwertung keine ausreichende Grundlage im Regelwerk hatte.