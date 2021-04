Der Gastgeber ist auch hier bei der eigenen Party dabei: Mit einem 37:27 (19:8)-Sieg im Viertelfinal-Rückspiel der European League gegen Medwedi Tschechow qualifizierten sich die Rhein-Neckar Löwen am Dienstag für das Final Four am 22./23. Mai in der SAP-Arena Mannheim.

Zu beweglich in der Abwehr, zu schnell im Gegenstoß, einfach zu gut für Medwedi – die Rhein-Neckar Löwen überrollten die Gäste mit einem rasanten Tempo-Handball. Und sie erwischten Medwedi gleich auf dem falschen Fuß, raubten den Russen rasch den Glauben, im schönen SNP Dome irgendetwas ausrichten zu können. Die Körpersprache der Löwen verhieß Wille und Überzeugung, die Spieler von Medwedi ließen alsbald die Köpfe hingen.

„Das war ein richtiges Druck-Spiel für uns. Und das haben wir beeindruckend gelöst von der ersten Minute an. Wir hatten eine richtig gute Deckung. Und dann sind wir 60 Minuten nach vorne gelaufen, das spiegelt sich dann auch im Resultat“, bilanzierte Andy Schmid, der wieder einmal klasse Regie führte. Er erläuterte: „Das war ein sehr, sehr wichtiges Spiel für uns. Das ist der Wettbewerb, in dem wir noch etwas reißen wollen. In der Bundesliga wollen wir das auch, aber hier haben wir die Chance auf einen Titel. Der Druck wurde nicht kleiner mit der Austragung zu Hause, aber mit diesem Druck muss man umgehen.“

Andreas Palicka überragend

Die Löwen setzten sich früh ab, das lag auch an Torhüter Andreas Palicka, der vor der Pause einen sagenhafte Leistung zeigte, von 18 Würfen zehn parierte, davon einige direkt vom Kreis. Das machte eine Quote von über 55 Prozent, großartig.

Seine Vorderleute um den starken Abwehrchef Mait Patrail waren trotz der immensen Belastung in der vergangenen Wochen sehr schnell auf den Beinen, sie waren hellwach. Alexander Kotow, der als Rechtshänder im rechten Rückraum dem Handball-Bundesligisten in Hinspiel einiges Kopfzerbrechen bereitete, 13 Tore markierte, spielte am Dienstag keine große Rolle. Das Spiel am vergangenen Mittwoch verloren die Löwen 32:33 – und sie wussten um ihre Chance.

Im Gegensatz zu dieser ersten Partie blieben die Gastgeber am Drücker, waren stets Herr der Lage. Erst in der letzten Viertelstunde konnten die Russen das Ergebnis aus ihrer Sicht ein wenig positiver gestalten. Trainer Martin Schwalb gab am Ende der Jugend eine Chance, Torhüter David Späth, Philipp Ahouansou und Kaspar Veigel durften mitmachen. Und David Späth unterstrich gleich mal wieder sein großes Talent, hielt prima.

Ein bisschen Heim-Atmosphäre

„Das war von Anfang bis Ende eine sehr überzeugende Mannschaftsleistung“, betonte Rechtsaußen Patrick Groetzki.

Eine Handvoll Trommler sorgte für eine richtige Heim-Atmosphäre im neuen SNP Dome.

So spielten sie

Rhein-Neckar Löwen: Palicka, Späth (ab 44.) - Lagergren (1), Schmid (8/3), Nilsson - Groetzki (4), Tollbring (6) - Kohlbacher (6) - Gislason, Patrail (2), Kirkelökke (4), Lagarde (3), Veigel (2/2), Ahouansou (1)

Medwedi Tschechow: Pawlenko, Gruschko - Kiselew (2), Kirill Kotow (2), Kosorotow (4) - Kornew, Ostaschenko (1) - Andreew (1) - Ermakow, Alexander Kotow (6), Kulak (4), Ovschinnikow, Furtsew (4), Maslenikow (3)

Spielfilm: 4:2 (7.), 9:4 (16.), 12:6 (20.), 14:7 (24.), 19:8 (Halbzeit), 22:12 (34.), 27:15 (42.), 33:20 (50.) - Siebenmeter: 5/5 - 3/2 - Zeitstrafen: 3/4 - Beste Spieler: Palicka, Schmid, Tollbring, Patrail - Alexander Kotow, Maslenikow - Schiedsrichter: Gasmi/Gasmi (Frankreich).