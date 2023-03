Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was haben die Rhein-Neckar Löwen nur verbrochen? 48 Stunden nach dem sehr unglücklichen 28:28-Unentschieden gegen den SC DHfK Leipzig verlor das Team am Donnerstagabend bei der MT Melsungen mit 24:25 (16:16).

Wie schon am Dienstag war die allerletzte Situation entscheidend. Julius Kühn verwandelte einen direkten Freiwurf mit Urgewalt. Trainer Klaus Gärtner gab in der Auszeit direkt davor an, unbedingt