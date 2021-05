Der Frust sitzt noch tief in den Spielern der Rhein-Neckar Löwen. Keine guten Voraussetzungen, um am Donnerstagabend (19 Uhr) bei der SG Flensburg-Handewitt zu bestehen.

Erst am Spieltag machen sich die Badener mit einem Charter-Flieger auf den Weg an die dänische Grenze. Beim Tabellenzweiten sind die Löwen Außenseiter. „Das gehört zu den zwei schwersten Aufgaben in der Handball-Bundesliga“, sagt Klaus Gärtner. Wenige Tage nach dem Verpassen des EHF-Pokalsiegs geht es für den Trainer der Löwen und seine Spieler darum, die Enttäuschung nach dem nicht erreichten großen Ziel abzustreifen und eine möglichst kräftige Trotzreaktion zu zeigen.

Gärtner kündigt „großen Kampf“ an

„Wir wollen Flensburg einen großen Kampf liefern“, kündigt Gärtner an. Allerdings plagen sich einige seiner Akteure mit körperlichen Wehwehchen herum, so dass unklar ist, mit welchem Kader er in den hohen Norden fliegen und bei der SG antreten kann. Mit einem Überraschungscoup beim Meisterschaftsaspiranten wäre die Spielzeit nicht gerettet. Aber der Klub könnte etwas Selbstwertgefühl zurückerlangen.