Die Rhein-Neckar Löwen sind die Mannschaft der Stunde in der Handball-Bundesliga. Auch im vierten Spiel in Folge behielt die Mannschaft von Sebastian Hinze ihre weiße Weste. Die in allen Belangen klar überlegenen Mannheimer gewannen am Samstagabend beim TVB Stuttgart verdient mit 43:30 (21:15) und stehen nun vorübergehend auf dem ersten Tabellenplatz