Die Rhein-Neckar Löwen haben eine Lösung gefunden. Sebastian Hinze, noch ein Jahr Trainer beim Bergischen HC, kommt definitiv erst im Sommer 2022, ab Sommer heißt der neue Coach des Handball-Bundesligisten Klaus Gärtner.

Hinze (41) hat den Löwen nun die Zusage gegeben. Gärtner (45), bislang Co-Trainer, wird für ein Jahr Nachfolger von Martin Schwalb, der sich im Februar entschied, aus persönlichen Gründen zurück nach Hamburg zu gehen, obgleich er bei der Mannschaft und im Klub glänzend ankam, nach den unergiebigen Monaten mit Kristjan Andrésson rasch für einen Stimmungsumschwung sorgte.

„Auf der Suche nach einem Cheftrainer haben wir ein klares Anforderungsprofil erstellt und sind schnell zu dem Entschluss gekommen, dass Sebastian Hinze unsere Wunschlösung für diese wichtige Position ist. Vor den Rhein-Neckar Löwen liegt eine herausfordernde Zukunft, wir wollen unseren sportlichen Umbruch fortsetzen und müssen wirtschaftlich zudem mit den Folgen der Corona-Pandemie klarkommen“, erläuterte Geschäftsführerin Jennifer Kettemann. „Mit Sebastian Hinze sehen wir uns langfristig auf der Trainerposition erstklassig besetzt. Die beeindruckende Entwicklung beim Bergischen HC in den letzten Jahren ist nicht zuletzt seine Handschrift“, sagte die Geschäftsführerin.

Aus Respekt vor dem Bergischen HC wollen die Löwen ab sofort nicht mehr über die Personalie Hinze und die gemeinsamen Ziele sprechen.

Gärtner gehört zum Inventar

Klaus Gärtner also. Der 45-Jährige gehört eigentlich schon zum Inventar der Löwen. Von 2012 bis 2014 war er Jugendkoordinator bei der SG Kronau-Östringen und danach von 2014 bis 2018 Co-Trainer bei Nikolaj Jacobsen. Nach zwei Jahren als Trainer beim österreichischen Spitzenklub ALPLA HC Hard kehrte der gebürtige Heidelberger im Sommer 2020 wieder als Co-Trainer zu den Rhein-Neckar Löwen zurück. „Es war schon ein längerer Prozess, wir haben viele Gespräche geführt und denken alle, dass es die richtige Entscheidung ist “, betonte Klaus Gärtner gegenüber der RHEINPFALZ. Und wenn Sebastian Hinze dann kommt, rückt Gärtner wieder auf den Assistenten-Platz. Zu klären ist noch, ob Mait Patrail und Niclas Kirkelökke weiter bei den Löwen spielen.

Ein Handballfachmann

„Klaus ist ein absoluter Handballfachmann, zudem kennt niemand unsere Mannschaft sowie den Klub besser als er“, lobte Oliver Roggisch, Sportlicher Leiter der Löwen.

Zukunft. In der Gegenwart wartet am Samstag um 20.30 Uhr in der SAP-Arena die Aufgabe TSV Hannover-Burgdorf.