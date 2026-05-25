In dem Fall hat das mit der Ausstrahlung geklappt: Die Rhein-Neckar Löwen knickten vor der Aura des SC Magdeburg ein, der neue Meister gewann die Partie am Sonntag 33:30.

90 Sekunden Spannung. Bis auf zwei Tore kamen die Löwen am Ende heran, es stand 30:32, doch dann folgte ein mutloser Angriff mit einem mutlosen Wurf von Dani Baijens, die Magdeburger machten durch ihren Torhüter Matej Mandic (!) mit einem Wurf von ganz hinten in ihrem ersten Spiel als neuer deutscher Handball-Meister alles klar. Ein Spannungsabfall? Der SCM als Partylöwen? Pustekuchen. „Wir wollten der Liga gerecht werden, wir wollten unseren eigenen Ansprüchen gerecht werden“, sagte SCM-Trainer Bennet Wiegert.

Das fehlende Selbstvertrauen, das ärgerte Löwen-Trainer Maik Machulla. „Wir waren in der ersten Halbzeit ein bisschen mutlos. Das enttäuscht mich so ein bisschen. Wir versuchen eher, keine Fehler zu machen, als den Mut zu haben, Richtung Tor zu gehen“, analysierte der Coach.

Zu viele Fehler

Das Spiel hat auf jeden Fall in aller Deutlichkeit gezeigt, was den Löwen noch zu einer Spitzenmannschaft fehlt. Während die Magdeburger in der ersten Halbzeit ohne Fehl und Tadel agierten, machten die Löwen acht technische Fehler, auch Haukur Thrastarson, eine der Entdeckungen dieser Saison, war nicht vor falschen Entscheidungen gefeit.

Was können die Löwen aus dem Spiel für die Zukunft mitnehmen? Vor allem einen wichtigen Aspekt. „Wenn man den SC Magdeburg verfolgt, dann sieht man, dass das alles nicht über Nacht passiert ist. Das ist ein extrem langer Prozess, der Energie kostet, schlaflose Nächte. Das müssen wir verstehen, dass der Weg dahin sehr hart ist“, betonte Machulla. Er verdeutlichte: Der Profitrainer-Novize Bennet Wiegert fing vor zehn Jahren in Magdeburg an, in den ersten sechs Jahren stellten sich die Erfolge noch nicht ein. Aber dann. „Wir haben viele gute Ansätze, aber wir merken auch, dass wir gegen die Top-Mannschaften immer wieder Perioden haben, in denen wir es zu sehr abreißen lassen. Es geht immer um Konstanz“, sagte Machulla. „Wenn du dann einmal diese Situation hast wie der SCM, vollgepumpt mit Selbstvertrauen, mit einer unglaublichen Selbstsicherheit im Spiel, dann gibt es diese einfachen Fehler nicht. Man sieht, dass wir punktuell auf dieses Niveau kommen können.“

Unnötig Spiele verloren

Aber eben nur punktuell. Die Löwen haben etliche Spiele verloren, in denen sie nicht schlechter waren als der Gegner. Exemplarisch: Die beiden Partien gegen den THW Kiel, beide Spiele hätten die Löwen gewinnen können, aber es gab zwei Niederlagen. „In meinen Augen war die Saison kein Erfolg. Ich möchte, dass wir als Mannschaft auf dem höchsten Niveau spielen. Ich will mehr. Ich hoffe, wir können uns verbessern“, sagte Haukur Thrastarson, der Ende der vergangenen Woche seinen Vertrag vorzeitig um ein Jahr bis 2028 verlängerte.

Wobei: Zu bedenken ist, dass das Team vor der Saison runderneuert wurde, acht neue Spieler stießen dazu. Im Sommer fällt der Umbruch moderater aus. Für Patrick Groetzki kommt Marius Steinhauser, für Lukas Sandell Jacob Lassen, für David Moré Niclas Mierzwa und für Steven Plucnar Aron Seesing. Wann Elvar Örn Jonsson die Planstelle von Sebastian Heymann einnimmt, ist noch offen.

Noch ein großes Ziel

Die Löwen werden wohl den Sprung in die Europe League verpassen. So gibt es nun noch ein großes Ziel: Patrick Groetzki, dem designierten Handballer a. D., am 3. Juni im letzten Heimspiel gegen die TSV Hannover-Burgdorf eine große Bühne bereiten, damit er sein letztes Spiel richtig genießen kann. Damit geht der letzte Spieler aus der großen Löwen-Ära zwischen 2014 und 2018.