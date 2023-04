Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Rhein-Neckar Löwen sind am Sonntag zeitweise wieder in alte Muster zurückgefallen und haben das Bundesliga-Spiel gegen die Füchse Berlin klar mit 24:29 (8:16) verloren.

Nur acht Tore in den ersten 30 Minuten, acht Tore Rückstand zur Pause, da wird es natürlich schwer, ein Spiel zu gewinnen. „Wir haben in der ersten Halbzeit von der Abwehr her nahe am