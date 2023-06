Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Rhein-Neckar Löwen haben am Donnerstagabend vor 5011 Zuschauern in der SAP-Arena den Bergischen HC mit 39:29 (19:15) bezwungen. Das war der erste Heimsieg der Löwen seit dem 3. März, seit dem 34:24 gegen die HSG Wetzlar.

Die Löwen knüpften an die ausgezeichnete Leistung bei der MT Melsungen in der Vorwoche an, als es ein 34:25 beim Lieblingsgegner gab.

Im vorletzten Bundesliga-Heimspiel der Saison übernahmen