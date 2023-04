Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Rhein-Neckar Löwen haben ihr Saison-Minimalziel erreicht und spielen in der kommenden Saison in der European League. Die Badener gewannen Mittwochabend 28:26 (14:13) beim Bergischen HC und sind an den verbleibenden drei Spieltagen nicht mehr aus den Top fünf der Handball-Bundesliga zu verdrängen.

Es ist nicht überliefert, ob die Spieler der Löwen ihrem neuen Chef ein Ständchen gesungen haben, während sie mit dem Bus auf dem Weg ins Rheinland waren. Vermutlich vor der Partie