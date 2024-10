In seiner zweiten Handballsaison bei den Rhein-Neckar Löwen ist Gustav Davidsson in diesen Tagen besonders gefordert. Regisseur Juri Knorr fällt wegen eines Daumenbruchs aus, der Schwede übernimmt seinen Part.

Es war keine so tolle Heimfahrt. In der Nacht von Sonntag auf Montag waren die Löwen um 1 Uhr in Kronau – zurück aus Lemgo, im Gepäck hatten sie eine 31:34-Niederlage. In der zweiten Halbzeit verlor die Mannschaft beim heimstarken TBV den Anschluss.

In der Startformation der Löwen stand am Sonntag auch wieder Gustav Davidsson. Der 24-Jährige ist in diesen Tagen besonders gefragt, denn Juri Knorr fällt noch einige Zeit wegen seines Daumenbruches aus. Davidsson übernimmt dessen Rolle. „Ich sehe mich grundsätzlich als Mittelmann. Ich mag diese Verantwortung, diese taktischen Dinge. Aber eigentlich ist das für mich egal“, betont der Schwede: „Im modernen Spiel des Handballs wird viel gewechselt. Es tut mir leid, dass Juri verletzt ist. Er ist ein Weltklassespieler. Aber für mich zählt: Ich muss meine Leistung bringen. Ich freue mich vor allem, viel auf dem Feld zu stehen.“

Ungewohnte Situation

Zu Saisonbeginn war Gustav Davidsson etwas weniger im Einsatz.

Das