Pfalz-sportler der Woche: Dass die Rhein-Neckar Löwen am Sonntag durch einen 36:34-Sieg gegen den SC Magdeburg den Handball-Pokal holten, ist auch David Späth zuzuschreiben. Der Keeper hatte einen großen Anteil am Coup. Groß wurde der 20-Jährige bei Klubs in der Westpfalz.

Es war doch schon alles vorbereitet für das Duell der Spielmacher. Hier Juri Knorr, da Gisli Kristjansson. Hier der unglaubliche Deutsche, da der überragende Isländer. Hier der