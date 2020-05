Punkt 15 Uhr bin ich am Ball. Die Bundesliga-Konferenz. Bei Sky Sports News HD, frei empfangbar. Spüre ich Vorfreude? Im eigentlichen Sinne? Ganz sicher nicht. Es sind gemischte Gefühle. Einerseits geht die Bundesliga weiter, andererseits sind Geisterspiele in der Corona-Krise nur die absolute Notlösung. Das wissen wir alle.

Hertha-Trainer Bruno Labbadia, schön, dass er wieder da ist, plaudert so, wie wir ihn kennen. Dietmar Hamann, der Sky-Experte, wird vor dem Anpfiff ein wenig staatsmännisch und verweist darauf, dass sich der Fußball in eine falsche Richtung entwickelt hat. Ärgerlich: Den ganzen Nachmittag läuft beim Streaming etwas schief. Dietmar Hamann wird eingeblendet und spricht, da läuft im Hintergrund noch die Frage von Moderator Michael Leopold. Bei den Spielen ist das besonders nervig. Da ist schon klar, dass der Ball nicht im Tor landet, und die Stimme des Reporters geht kurz danach ganz aufgeregt in die Höhe. Bilder und Kommentare sind nicht synchron. Bei der Krombacher Werbung wird Tipico Sportwetten vorgestellt.

Hans-Joachim Watzke lobt

Für Schalkes Trainer David Wagner ist das Revierderby anno Mai 2020 immer noch ein großes Spiel. Betont er. Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke lässt die Friedenstaube durch den Signal-Iduna-Park segeln. Der Reporter interviewt ihn mit Mundschutz, beide halten die Abstandsregel ein. Um das Mikrofon ist eine Plastikhülle. Watzke also bedankt sich bei der Bevölkerung, wird dann aber darauf aufmerksam gemacht, dass diese ja mehrheitlich gegen Geisterspiele ist. „Das müssen wir aushalten“, sagt er.

Und ja, Jürgen Klopp, sein alter Kompagnon, schaut in Liverpool auch zu. Dietmar Hamann erwartet keinen Turbo-Start. Die Spieler, lange ohne Praxis, wollen vermeiden, dass der Tank nicht zu schnell leer wird. Das jedenfalls glaubt der ehemalige Mittelfeldspieler.

Man hört die Rufe, versteht sie aber nicht

Geordneter Einmarsch der Spieler. Abstand first. Maximilian Arnold vom VfL Wolfsburg betritt den Rasen – und spuckt. Die erste halbe Stunde ist sehr zäh. In den Stadien herrscht Testspiel-Atmosphäre. Der Betrachter hört viele Rufe der Spieler, aber die meisten sind nicht zu verstehen. Es hallt in den leeren Arenen. Meine Gedanken schwirren ab. Ich schaue auf mein Handy und beantworte zwei Briefchen. Die Kommentatoren Kai Dittmann, Wolff-Christoph Fuss, Hansi Küpper, Michael Born und Frank Buschmann sehnen ein Tor herbei. Tenor: „Irgendwo muss doch was passieren.“

Frank Buschmann erzählt von einem „ruhigen Spiel“ in Sinsheim zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und Hertha BSC. Erling Haaland, wer sonst, erzielt den ersten Treffer der Geisterspiel-Aufführung, knapp 30 Minuten sind gespielt. Der Jubel: politisch korrekt. Weitere Tore fallen, Pfostentreffer in Düsseldorf. Erinnerungen an die Zeit vor Corona: Der Videobeweis wird bemüht. In der Pause: Die Deutsche-Vermögensberatung-Halbzeit-Analyse. In Leipzig erzählt Reporter Kai Dittmann, dass ein schnöder Schlager in der Halbzeit zu einer deutlichen Stimmungsaufhellung auf der spärlich besetzten Tribüne führte. Der BVB zerlegt den Nachbarn Schalke. Hertha zerlegt Hoffenheim. Und dann passiert es, Vedad Ibisevic und Kameraden werden von Emotionen übermannt und freuen sich nach den Toren wie einst. Schluris. Kontaktverbot? Pustekuchen. Immer diese Herthaner ...

Der reine Fußball rückt in den Vordergrund

Der Freiburger Robin Koch markiert das vermeintliche 2:1-Siegtor in Leipzig, aus dem Keller in Köln kommt die Korrektur. Mehr und mehr gewöhne ich mich an die Umstände, die reine Fußball-Dramaturgie rückt in den Vordergrund. Schafft RB noch das 2:1? Pfostentreffer in Düsseldorf. Wolfsburgs Daniel Ginczek erzielt das sehr späte 2:1 in Augsburg. Auch Freiburgs Christian Streich und Leipzigs Julian Nagelsmann verabschieden sich mit Ellbogen-Berührung. Und dann ist auch die erste Geisterspiel-Konferenz Geschichte.

„Davon werden wir in vielen Jahren noch reden“, glaubt der traurige Clemens Tönnies, Vorstandschef von Schalke 04, der von einer Tribüne in Dortmund zugeschaltet wird. Wir sind nun bei „Wontorra – der Fußball-Talk“. Die Bundesliga ist zurück – und Schalke hat die gleichen Sorgen wie vorher.

Das Top-Spiel Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach steht am Samstag noch an, für mich ist nun erst einmal Schluss. Man muss es nicht gleich übertreiben beim Comeback.