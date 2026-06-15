Nach dem Rennen am 1. Mai in Offenbach gewinnt Martin Salmon (RV Dudenhofen) auch den Großen Straßenpreis der Sparkasse Südpfalz beim RV Hatzenbühl.

Es gab schon bessere persönliche Empfindungen vor einem Rennen. Martin Salmon fühlte sich vor dem Start gar nicht gut. „Ich esse immer drei Stunden vor dem Start. Das lag mir heute aber richtig schwer auf dem Magen“, sagt der 28-Jährige. Nach einer starken Bahnen-Tournee mit Abschluss am Pfingstmontag auf seiner Heimbahn in Dudenhofen war er platt und hatte daher weniger trainiert.

Dennoch gab er sich schon vor dem Start locker: „Es gibt heute zwei Optionen: Entweder ich fahre gut und denke mir: So kannst Du weitermachen und es gibt Motivation weiter zu trainieren. Oder es läuft schlecht und Du hattest trotzdem Spaß, weil Du Rennen gefahren bist. Dann denkst Du dir: Okay komm, streng dich mal wieder bisschen mehr an. Für die Motivation ist es also sehr gut, egal wie es ausgeht.“

Starker Gegenwind

Im gemeinsamen Rennen von Elite-Amateuren, Amateuren und U19 gingen über 100 Fahrer ins Rennen auf der zwei Kilometer langen Runde durch das Dorf in der Südpfalz und die angrenzenden Felder. In der Kurve nach Start und Ziel wurde es richtig eng. Wer nicht aufpasste und sich zu weit hinten platzierte, verbrauchte durch den Ziehharmonika-Effekt wertvolle Kraft. Dennoch: Bedingt durch die Streckenlänge und den starken Gegenwind im Feld hielten sich einzelne Ausreißversuche in Grenzen. Mit zunehmender Renndauer formierten sich mehrere Felder. Fünf Runden vor dem Ziel überrundete die Spitzengruppe die Verfolger. Ausgerechnet auf Höhe von Start und Ziel, die enge Kurve vor Augen. „Da nimmt man halt ein bisschen Rücksicht, die meisten können ja Radfahren“, erklärt Martin Salmon, der auf Touren kam. „Ich hing die ganze Zeit da irgendwie drin und dachte: Jetzt fahr mal langsam nach vorne, so langsam kannst Du auch nicht sein“, sagt der Dudenhofener.

„Irgendwie habe ich die richtige Linie gefunden und bin vor der Ziellinie nochmal gesprungen“, beschreibt Salmon den Zielsprint, den er vor Tillman Sarnowski (Equipe Stuttgart-Vaihingen) und Max Märkl (Team Möbel Ehrmann) für sich entschied. Als Einzelfahrer, ohne Teamkollegen. Die Erfahrung? Der Blick? Er relativiert: „Ich fahre solche Feldsprints ja kaum. Aber langsam wird’s besser. Mit mehr Übung hat man auch mehr Selbstvertrauen, das Ding dann durchzubolzen. Aber ja, irgendwo ist es halt drin.“