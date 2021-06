Die Adler Mannheim haben Rückkehrer Borna Rendulic als weiteren Neuzugang für die kommende DEL-Saison verpflichtet. Der heute 29-jährige Angreifer ging bereits in der Spielzeit 2019/20 für die Adler aufs Eis und avancierte mit 27 Toren und 22 Vorlagen zum teaminternen Topscorer. Die vergangene Saison verbrachte der Kroate, der in Mannheim einen Zweijahresvertrag erhält, bei Örebro HK in der schwedischen SHL. Dort erreichte er mit seinem Team das Halbfinale, sammelte in 59 Partien 43 Scorerpunkte (davon 20 Tore).

Kroate zuletzt in Schweden

„Es ist kein Geheimnis, dass uns Borna in seinem ersten Jahr bei den Adlern vollends überzeugen konnte und wir ihn auch gerne in der abgelaufenen Spielzeit in unserem Kader gehabt hätten“, erläuterte Adler-Sportmanager Jan-Axel Alavaara: „Die Entwicklung der Corona-Pandemie machte damals eine Weiterverpflichtung allerdings unmöglich. Umso glücklicher sind wir, dass wir Borna nun wieder unter Vertrag nehmen konnten. Seine Scorerqualitäten und seine gute Physis sind hinlänglich bekannt.“

„Ich freue mich sehr, wieder zurückzukommen. Ich habe die Adler, die Stadt, die Fans und das deutsche Eishockey sehr ins Herz geschlossen und all das im vergangenen Jahr vermisst. Außerdem gibt es da noch eine Aufgabe, die wir aufgrund von Corona nicht zu Ende bringen konnten“, kommentierte Rendulic selbst seinen erneuten Wechsel nach Mannheim. Er meint die Meisterschaft – die Saison war damals, im März 2020, abgebrochen worden.