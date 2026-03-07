Der 1. FSV Mainz 05 und der VfB Stuttgart trennen sich 2:2. Der Ausgleich für die Rheinhessen fällt erst in der Nachspielzeit. Sind es dennoch zwei verlorene Punkte?

Die Stimmungslage beim 1. FSV Mainz 05 nach dem Remis gegen den VfB Stuttgart war leicht auszumachen. „Die Enttäuschung überwiegt“, sagte Verteidiger Danny da Costa. Die Enttäuschung überwog, obgleich Da Costa spät, in der ersten Minute der Nachspielzeit, der Ausgleichstreffer gelang. Mit einer Energieleistung verbuchten die abstiegsgefährdeten „Nullfünfer“ immerhin noch einen Zähler. Aber ein Sieg war möglich.

Bis weit in die zweite Halbzeit hinein führten die Rheinhessen, sie waren dem zweiten Tor näher als der VfB dem Ausgleich. Sie hatten zwei exzellente Möglichkeiten, um die Partie zu entscheiden. Und dann das. Innerhalb von 60 Sekunden drehte Stuttgart die Partie. In der 76. Minute markierte Ermedin Demirovic nach Vorlage von Deniz Undav das 1:1, kurz darauf schoss der im Moment beste deutsche Stürmer das 2:1. Die Mainzer waren da – noch vom 1:1 geschockt – im Tiefschlaf, ließen einen simplen Konter zu. Typisch Deniz Undav. Wenn er die Chance hat, schlägt der Mittelstürmer zu.

Kopflosigkeit mündet in Doppelschlag

Die Tore für die Schwaben fielen wie aus dem Nichts, das war ein brutaler Doppelschlag. „Das darf uns so nicht passieren. Da haben wir kopflos gespielt. Aber dann haben wir noch ein hochverdientes Unentschieden geholt“, befand der Mainzer Trainer Urs Fischer.

Nach der Wende sah es in dem Moment nicht aus. Mehr und mehr übernahm der 1. FSV Mainz 05 die Initiative. Und da hat einer ganz schnell dazugelernt. In der 38. Minute köpfte Jae Sung Lee völlig frei am Stuttgarter Tor vorbei. Was für eine Chance. Nur eine Minute später lag der Ball im Netz des von Alexander Nübel gehüteten Tores. Den Kopfballtreffer erzielte– Jae-Sung Lee.

Nach einem Eckball von Paul Nebel verlängerte Phillip Tietz mit dem Kopf, Danny da Costa gab den Ball ebenfalls per Kopf weiter in die Mitte, und da war der Südkoreaner zur Stelle. Unterkante Latte, Tor. Das war das 1:0 in der 39. Minute, absolut verdient, denn nach einer starken Anfangsphase, die bis zur 20. Minute dauerte, tauchte der VfB Stuttgart unter und Mainz 05, mit seinem schönen schnörkellosen Spiel, mit vielen langen Bällen, war die zwingendere, die gefährlichere Mannschaft. Bereits in der 29. Minute lag der Ball im Tor, doch Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck sah vor Phillip Tietz' Schuss ein Foul an Torhüter Alexander Nübel – eine strittige Entscheidung.

Der Chancenwucher rächt sich

Die Führung jedenfalls gab den Gastgebern Selbstvertrauen. Sie waren weiterhin die dominierende Mannschaft in der mit 33.305 Zuschauern ausverkauften Mewa-Arena. Und die „Nullfünfer“ hatten klare Chancen, um die Partie zu entscheiden. So scheiterte Sheraldo Becker in der 55. Minute aus kürzester Distanz an Nübel, der starke Paul Nebel, nach schwierigen Wochen wieder in Vorjahresform, hatte den Ball quergelegt. Elf Minuten später zögerte Tietz allein vor dem Tor zu lange, sodass Verteidiger Luca Jaquez noch retten konnte. Den Nachschuss setzte Paul Nebel an den Pfosten. Phillip Tietz haderte dann auch lautstark nach dem Spiel, als er in die Kabine lief. Der Chancenwucher rächte sich.

Durch das Unentschieden verpasste es Mainz 05, im Abstiegskampf Boden gutzumachen. Die Mannschaft liegt vor den Sonntagsspielen mit 24 Punkten auf dem 14. Platz.

Deniz Undav tut, was ein Torjäger tun muss: Er nutzt seine Chancen. Foto: IMAGO/Sportfoto Rudel

Und der VfB Stuttgart, der Champions-League-Aspirant? Auch beim VfB waren sie enttäuscht. „Wir haben ein wildes Spiel gesehen, kommen sehr gut rein, wir spielen 20 Minuten so, wie wir wollten. Wir haben dann Geschenke verteilt, die Mainz nicht angenommen hat, sie lauern auf diese Dinger. Es war glücklich, dass wir im Spiel bleiben, wir sind immer in der Lage, was zu kreieren“, erläuterte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß und folgerte: „Das 2:2 ist das gerechtere Ergebnis, als wenn wir gewonnen hätten. Es tut trotzdem weh.“

