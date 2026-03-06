Nika Prevc setzt mit ihrem 16. Saisonsieg im Skispringen eine Bestmarke und distanziert die Konkurrenz. Selina Freitag verpasst das Podium.

Lahti (dpa) - Nika Prevc hat ihre Ausnahmestellung im Skispringen erneut bestätigt. Die Slowenin siegte auch im zweiten Springen im finnischen Lahti von der Großschanze und ist nun mit 16 Siegen in einer Saison alleinige Rekordhalterin vor der Japanerin Sara Takanashi (2013/14 mit 15 Erfolgen). Prevc hatte sich bereits am Donnerstag vorzeitig den Gewinn des Gesamtweltcups gesichert.

Die 20-Jährige kam bei ihren Versuchen auf 130 und 128,5 Meter und siegte souverän vor der Norwegerin Anna Odine Stroem sowie der Japanerin Nozomi Maruyama. «Ich fühle mich auf dieser Schanze extrem wohl», sagte Prevc. Mit Oslo, Vikersund und dem Heimspringen in Planica kann sie ihre Bestmarke weiter ausbauen.

Freitag auf Platz fünf

Selina Freitag belegte als beste Deutsche Rang fünf. Agnes Reisch kam auf Platz zehn. Anna Hollandt (26.) und Juliane Seyfarth (27.) mussten sich mit den hinteren Platzierungen zufriedengeben. Katharina Schmid und Emely Torazza kamen nach dem ersten Versuch nicht unter die Top 30 und konnten sich nicht für den zweiten Durchgang qualifizieren.