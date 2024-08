In Paris holt Dressurreiterin Isabell Werth ihr achtes Olympia-Gold. Ihrer zehnjährigen Stute Wendy traut sie einen Start in vier Jahren in Los Angeles zu. Bei ihr ist sie sich nicht ganz so sicher.

Köln (dpa) - Die achtmalige Dressur-Olympiasiegerin Isabell Werth hat es offen gelassen, ob sie noch einmal bei den Olympischen Spielen in vier Jahren in Los Angeles dabei ist. «Wendy ist jung genug. Ob ich es noch bis dahin durchhalte, werden wir noch sehen», sagte die 55-Jährige im gemeinsamen «Morgenmagazin» von ARD und ZDF.Die Rheinbergerin hatte bei den am Sonntag beendeten Spielen in Paris mit ihren zehnjährigen Stute Wendy im Team-Wettbewerb Gold und im Einzel hinter Jessica von Bredow-Werndl auf Dalera Silber gewonnen.

Mit nun acht Gold- und sechs Silbermedaillen ist sie die erfolgreichste deutsche Teilnehmerin bei Olympischen Spielen und löste die ehemalige Kanutin Birgit Fischer (62) ab. Fischer hatte in ihrer Karriere acht Mal Gold und vier Mal Silber geholt. Werth war seit 1992 in Barcelona bei sieben Olympischen Spielen dabei.