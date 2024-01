Der erfolgreichste Winter-Olympionike Ole Einar Björndalen wird 50 Jahre alt. Dem Biathlon ist er weiterhin verbunden, die Aufgaben zu Hause haben sich aber verändert.

Antholz (dpa) - Norwegens Biathlon-Legende Ole Einar Björndalen freut sich, seinen 50. Geburtstag mit Ehefrau Darja Domratschewa und den gemeinsamen Töchtern feiern zu können. «Wir haben das Glück, dass ich nur jede zweite Woche mit dem Sender beim Weltcup bin», sagte der Rekord-Olympiasieger und heutige Fernsehexperte des norwegischen Senders TV2 der dpa.

Da er zuletzt in Antholz im Einsatz war und bis zur WM ab 7. Februar in Nove Mesto noch Zeit ist, kann er an diesem Samstag bei seiner Familie sein. Sechs Monate ist die zweite Tochter Mira alt. «Erst vor Kurzem hat sie angefangen, normales Essen zu kriegen - nicht mehr nur von der Mama. Das ist jetzt ein interessantes Leben mit zwei Kindern», sagte der Rekord-Weltmeister, der 20 Titel holte.

Björndalen lebt mit seiner Familie mittlerweile in Monaco. Mira kam jedoch wie Schwester Xenia (7) in Domratschewas Heimstadt Minsk zur Welt. In Belarus ist die viermalige Biathlon-Olympiasiegerin (37) eine Volksheldin. «Dort waren wir seit dem Sommer. Darja wollte die Geburt dort haben und danach sind wir noch ein bisschen dort geblieben», sagte der achtmalige Olympiasieger, der seit 2016 mit Domratschewa verheiratet ist.

2019 nahmen beide den Job als Trainer der chinesischen Biathleten an. Nach den Winterspielen 2022 in Peking endete dieses Engagement. Seither bleibt Domratschewa dem Biathlon-Zirkus fern. «Es wäre schön», sagte Björndalen über eine mögliche Rückkehr seiner Ehefrau. «Sie hat immer noch ein großes Wissen und schaut sich jedes Rennen an. Zu Hause reden wir immer noch viel über Biathlon.»