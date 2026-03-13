Sechs Goldmedaillen bei den letzten Winterspielen, jetzt eine Zwangspause: Johannes Klaebo erholt sich nach seiner Gehirnerschütterung ohne Training und Internet.

Drammen (dpa) - Rekord-Olympiasieger Johannes Hoesflot Klaebo hat bei einem Sturz im Skilanglauf-Weltcup im norwegischen Drammen eine Gehirnerschütterung erlitten. «Ich bin gestern gestürzt und habe mir ziemlich heftig den Kopf gestoßen, aber zum Glück ist alles in Ordnung», schrieb Klaebo auf Instagram. Der 29-Jährige wolle sich nun einige Tage ausruhen, kein Training absolvieren und kein Internet nutzen.

Der Norweger war am Vortag nach einem Sturz des US-Amerikaners Ben Ogden ebenfalls zu Fall gekommen und musste für Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bei den kürzlich zu Ende gegangenen Winterspielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo hatte Klaebo sechs Goldmedaillen gewonnen, was bei einer Olympia-Ausgabe im Winter noch keinem Athleten gelungen war. Insgesamt gewann der Norweger bereits elfmal olympisches Gold, ebenfalls eine Bestmarke.